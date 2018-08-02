Национальная ассамблея (парламент) Франции 2 августа одобрила во втором чтении закон, который запрещает домогательства и агрессивные сексуальные "подкаты" к людям на улицах.

Об этом сообщает Reuters.

В законе не прописано, какого пола должна быть жертва, однако он был принят после случая, который произошел с 22-летней студенткой Мари Лагерр.

Девушка шла вечером по улице в 19-м районе Парижа, когда идущий мимо мужчина начал свистеть, издавать непристойные звуки и отпускать сексуальные комментарии в ее адрес.

Девушка крикнула ему "Ta gueule!" ("Заткнись"). В ответ на это он сначала бросил в нее урну, а потом догнал и ударил так сильно, что она упала на землю. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения одного из кафе.

Хотя полиция завела дело о нападении на девушку, личность ударившего ее мужчины до сих пор не удалось установить.

Министр по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Шиаппа была одним из инициаторов закона и присутствовала в парламенте во время его принятия:

"Домогательства на улицах раньше не наказывались. Но начиная с сегодняшнего дня это прекратится", – заявила она.

Другой пункт закона ужесточает наказание за секс с несовершеннолетними и продлевает до 10 лет срок, в течение которого они могут подать в полицию заявление об изнасиловании.

Авторы закона считают, что в молодом возрасте не все жертвы способны осознать, что именно с ними произошло. В будущем они могут изменить свое мнение о том, было ли их согласие на секс добровольным и не оказывал ли взрослый партнер на них излишнего давления.

Напомним, француженки выступили против "ненависти к мужчинам".