Строительство Северного потока-2 может начаться уже этим летом

"Северный поток-2" могут построить в обход Дании без увеличения стоимости проекта. Компания Nord Stream-2 AG, которая является оператором проекта, разработала соответствующий маршрут.

Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, передает ТАСС.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта - она составляет €9,5 млрд", - сказал он.

Финансовый директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран ранее заявил, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если последняя не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту.

По его словам, можно изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию, которая занимает не более 10% маршрута.

Однако финдиректор Nord Stream - 2 AG выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство "Северного потока-2" в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

По словам Коркорана, само строительство может начаться уже этим летом. Подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

Напомним, в Германии начали укладывать трубы для "Северного потока-2".