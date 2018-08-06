18-летней британке дали пожизненный срок за терроризм

В Лондоне 18-летнюю Сафаа Булар приговорили к пожизненному заключению за терроризм.

Как сообщает Русская служба ВВС, Булар связалась с террористами в 2015 году – после нападений в Париже, жертвами которых стали 130 человек.

Суд присяжных признал ее виновной в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке двух нападений в Лондоне. По версии следствия, Булар планировала теракты вместе с сестрой и матерью. Ранее они также были осуждены.

Она стала самой молодой женщиной, осужденной за терроризм в Британии.

Через инстаграм девушка вышла замуж за боевика "Исламского государства" и собиралась уехать в Сирию, чтобы там совершить самоподрыв. Однако в аэропорту ее задержали и забрали загранпаспорт. После этого Булар начала планировать теракт в Лондоне. Это стало известно из ее переписки.

Напомним, сын Усамы бен Ладена женился на дочери главного исполнителя теракта 11 сентября.