Названы сроки рассмотрения дела Сущенко в Верховном суде РФ

В соответствии с УПК РФ дело должны рассмотреть в течение 45 дней

Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)", - говорится в сообщении.

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Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима.