Facebook просит у банков данные о финансовых возможностях клиентов

Facebook обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Facebook, которая хочет стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и об остатках средств на текущих счетах клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы, сообщают источники WSJ.

Кроме того, Facebook интересуется данными о том, где пользователи делают покупки с помощью банковских карт.

По их словам, за последний год Facebook обращалась к JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S.Bancorp с предложением обсудить потенциальные варианты, которые соцсеть могла бы предложить клиентам банков на платформе Facebook Messenger. В частности, обсуждалась возможность того, чтобы в Messenger отображалась информация об остатке на текущем счете пользователя.

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Напомним, акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и увеличение количества ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов.