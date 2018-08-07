10 лет российско-грузинский войны: ЕС выразил поддержу Тбилиси

Евросоюз в связи с 10-летием событий в Южной Осетии подтверждает, что его приверженность мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается такой же сильной, как и прежде.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном во вторник в Брюсселе.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза", - отмечается в документе.

В нем подтверждается обязательство ЕС продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе исполнением своих полномочий в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях, усилиями специального представителя ЕС и постоянным присутствием на местах миссии наблюдателей Евросоюза.

"ЕС приветствует пакет предложений "Шаг к лучшему будущему" правительства Грузии, который может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности. Такие предложения согласуются с политикой Европейского союза по взаимодействию с сепаратистскими регионами Грузии", - заявила Могерини.

В коммюнике отмечается, что за прошедшие 10 лет "Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства права". Как считают в ЕС, "Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма".

"В настоящее время она представляет собой модель демократической стабильности в регионе", - говорится в документе.

"Взаимодействие ЕС с Грузией - это подлинное партнерство, основанное на политической ассоциации и экономической интеграции, а также на крепкой дружбе между нашими народами", - подчеркнула Могерини.

Напомним, Украина требует от России деоккупации Грузии.