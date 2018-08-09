В Йемене авиаудар уничтожил автобус с детьми: десятки погибших

В Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по автобусу, в котором были дети, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены. Об этом сообщает Associated Press.
Местные племенные лидеры сообщают, что авиаудары в северном Йемене были нацелены на оживленный рынок в провинции Саада и автобус с детьми.
Старейшины обвиняют коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, в войне против шиитских повстанцев Йемена.
Международный комитет Красного Креста сообщил в Twitter о поступлении в больницы десятков погибших и пострадавших в результате удара.
В свою очередь повстанческое телевидение Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибло 39 человек и 51 ранен. Среди них в основном дети.
Отметим, ранее противовоздушная оборона Саудовской Аравии ликвидировала баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена.