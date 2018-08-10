В российском МИД ответили на американские санкции с помощью эмодзи

Мария Захарова попросила привести "пару примеров того, где и как этот набор сработал"

Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что санкции служат одним из инструментов для улучшения отношений между государствами.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США?", — написала Захарова на своей личной странице в Facebook.

Вслед за этим он опубликовала 22 эмодзи, в том числе изображения летучей мыши, паука, змеи, скорпиона, урагана, водяного пистолета, бомбы, ножа, гроба, шприца, скрещенных мечей и карты с Джокером.

Представитель российского МИДа также попросила привести "пару примеров того, где и как этот набор сработал".

Напомним, Госдепартамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Кроме того, американские сенаторы подготовили законопроект о дополнительных санкциях в ответ на "агрессию Кремля".

Российский МИД уже назвал новые санкции драконовскими, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил их с объявлением экономической войны.