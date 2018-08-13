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Главная » Мир » Верховный лидер Ирана запретил правительству вести переговоры с Трампом

Верховный лидер Ирана запретил правительству вести переговоры с Трампом

Верховный лидер Ирана запретил правительству вести переговоры с Трампом
Али Хаменеи / Фото: Вестник Кавказа

Аятолла Хаменеи уверен, что до войны с США не дойдет

13.08.18 14
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил правительству страны вести какие-либо переговоры с США. Об этом сообщает Reuters.

"Я запрещаю вести переговоры с Америкой... Америка никогда не будет соблюдать договоренности, достигнутые на переговорах. Выход Америки из ядерной сделки является наглядным доказательством того, что Америке нельзя доверять", – сказал он.

В то же время, Хаменеи исключил возможность военного противостояния с США.

"Американцы преувеличивают возможность войны с Ираном. Войны не будет... Мы никогда не провоцировали войн, и они не будут противостоять Ирану в военном отношении", – отметил он.

При этом он заявил, что стране больше вредят ошибки в экономической политике правительства, а не американские санкции.

"Больше, чем санкции, экономическая бесхозяйственность (со стороны правительства, - ред.) оказывает давление на обычных иранцев ... Я называю это не изменой, а огромной ошибкой в управлении. Благодаря лучшему управлению и более эффективному планированию мы можем противостоять санкциям и преодолевать их", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.

8 августа Трамп восстановил санкции в отношении Тегерана. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, начнет действовать с 4 ноября. При этом он заявил, что открыт для переговоров с Ираном по всем проблемным вопросам, несмотря на восстановление американских санкций против этой страны.

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