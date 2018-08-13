В Румынии начали расследование действий полиции во время разгона демонстрантов

Прокуратура Румынии начала расследование фактов применения насилия со стороны полиции во время акций протеста против правительства социал-демократов в Бухаресте, сообщает DW.
"Уже сейчас мы получили около 30 жалоб, а мои коллеги расспрашивают тех, кто получил ранения", - сообщил румынский прокурор Ионел Корбу.
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Он также заверил, что сотрудники прокуратуры допросят всех, кто подозревается в нарушении закона во время силового разгона акций протеста.
Прокуроры, кроме того, намерены проанализировать видеозаписи событий, которые фиксировались как полицией, так и самими участниками демонстраций.
Напомним, в Румынии люди выходят на акции протеста уже за пределами Бухареста в разных частях страны.