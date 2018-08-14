Консул Украины в Милане постоянно поддерживает контакт с полицией Италии

Из-за трагедии в итальянской Генуе консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с местной полицией. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время известно о десятках погибших и пострадавших.

"Обвал моста в Генуе. Десятки погибших и пострадавших. Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией. Телефон "горячей линии" +39 348 725 4038, "горячая линия" МИД +38 044 238 16 57", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели в Генуе не исключают, что количество жертв будет увеличиваться. До сих пор не посчитано, сколько всего машин упало.