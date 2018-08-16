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Главная » Мир » Прокуратура Израиля закрыла дело битвы в "Черную пятницу"

Прокуратура Израиля закрыла дело битвы в "Черную пятницу"

Прокуратура Израиля закрыла дело битвы в "Черную пятницу"
Фото Middle East Monitor

Состава уголовного преступления не найдено

16.08.18 55
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Главный военный прокурор, генерал-майор Шарон Афек завершил расследование дела, связанного с попыткой ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) отбить у боевиков ХАМАСа тело лейтенанта Адара Голдина в ходе операции "Нерушимая скала".

Об этом сообщает Middle East Monitor.

Этот день получил название "Черная пятница". 1 августа 2014 года командование ЦАХАЛа в секторе Газа получило информацию о том, что в районе Рафиаха боевики ХАМАС похитили офицера. В ответ на это ЦАХАЛ провел самую массированную атаку на террористов за всю операцию "Нерушимая скала".

По позициям ХАМАСа были выпущены сотни артиллерийских, танковых и минометных снарядов, самолеты ВВС ЦАХАЛ атаковали укрепленные пункты, было разрушено около 200 зданий, сотни бойцов из шести батальонов бригады "Гивати" практически без прикрытия атаковали позиции ХАМАСа в поисках пленного офицера.

Тогда в результате боев погибли 42 боевика ХАМАС и 72 гражданских, жителей Газа и Рафаха. Со стороны израильтян погибли двое солдат, еще один - лейтенант Хадар Голдин - взят в плен.

Тогда израильское военное командование инициировало так называемый "Протокол Ганнибал", который разрешал военным делать всё, что угодно, дабы предотвратить попадание солдат в плен.

По словам палестинцев и ООН, это и привело к гибели более 2,3 тысяч гражданских в секторе Газа в ходе войны 2014 года. Израиль отверг обвинения, но дело открыл. Сегодня его закрыли без каких-либо результатов. 

Тело лейтенанта Голдина до сих пор удерживается ХАМАСом в секторе Газа.

Напомним, Палестина обнародовала данные по количеству погибших в Секторе Газа.

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