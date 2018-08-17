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Главная » Мир » Австралийский подросток взломал сервера Apple

Австралийский подросток взломал сервера Apple

Австралийский подросток взломал сервера Apple
Фото: 5 канал

В компании уверяют, что личные данные пользователей в сохранности

17.08.18 81
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В австралийском Мельбурне полиция задержала 16-летнего школьника, который в течение года многократно подключался к серверам Apple.

Об этом сообщает Reuters.

Юноша успел скачать 90 Гб данных и получить доступ к нескольким десяткам аккаунтов пользователей iCloud. 

В Apple, заметив несанкционированный доступ к своим серверам, обратилась в ФБР, а та в свою очередь передала запрос Федеральной полиции Австралии.

Во время обыска в доме подростка полицейские изъяли два ноутбука, мобильный телефон и жесткий диск.

Данные с серверов компании хранились на жестком диске в папке под названием "hacky hack hack" (хакерский взлом). 

"Мы хотим заверить наших клиентов, что в результате взлома их личные данные не были скомпрометированы", - заявил в беседе с агентством представитель Apple, отказавшись раскрыть детали дела.

Напомним, бывший сотрудник американской компании Apple обвинен американскими властями в краже коммерческой информации о проекте компании.

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