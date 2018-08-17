В Таиланде запретили молодым людям обниматься и целоваться

Власти Таиланда утвердили новую редакцию "Правил поведения учащихся", представленную на рассмотрение правительства министерством образования страны.



Нововведения исключают какие-либо публичные проявления привязанности молодых людей, сообщает интернет-версия газеты Nation.



Нововведением в "Правилах" стали запреты на проведение собраний, потенциально ведущих к нарушениям общественного порядка и спокойствия граждан, а также на "неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке".

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Как отмечает газета, если запрет на собрания направлен прежде всего против массовых драк учащихся, то запрет на "неуместные проявления привязанности" означает запрет поцелуев и объятий, причем не только в публичных местах.



Комментируя новые правила, директор Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варат Прыаксакуннан заявил, что "поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече представляют собой неуместные и неприличные проявления".



По его словам, особо строгий контроль за соблюдением "Правил" будет необходим во время празднования дня Святого Валентина.



Традиционная тайская мораль запрещает публичные проявления привязанности и нежности: прикасаться друг к другу на публике могут себе позволить разве что супружеские пары, а влюбленные могут только держаться за руки.



Новые "Правила" вступят в силу сразу после публикации в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются все новые указы Таиланда.

Отметим, в Таиланде курящим туристам грозит тюрьма или штраф.