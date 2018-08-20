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Главная » Мир » Видео Активистки Femen разделись на цветочном ковре в центре Брюсселя

Видео Активистки Femen разделись на цветочном ковре в центре Брюсселя

<span class="label red">Видео</span> Активистки Femen разделись на цветочном ковре в центре Брюсселя
Фото: thebulletin.be

Акцию протеста провели в поддержку многодетной мигрантки и ее детей

20.08.18 1180
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В воскресенье, 19 августа, две полуобнаженные активистки движения Femen провели протестную акцию во время фестиваля "Ковер цветов" в центре Брюсселя. Об этом сообщает нидерландский телеканал VTM.

В своей традиционной манере с оголенной грудью активистки протестовали против помещения многодетной матери из Сербии и четверых ее детей в закрытый центр для мигрантов. В руках они держали плакат с надписью "Скандал не это, а помещение детей в тюрьму". То же самое было написано на их телах, а на спинах была надпись "Позор Бельгии".

Также одна из активисток объясняла присутствовавшим на площади людям свои действия в мегафон.

Организаторы вывели активисток с цветочного ковра и передали их правоохранителям. Девушек отпустили после беседы в полицейском участке. На них составили протокол за нарушение порядка.

Фестиваль "Ковер из цветов" проводят в Брюсселе каждые два года на площади Гран-Плас. Садоводы составляют мозаику из цветов. В этом году фестиваль проходит в мексиканской тематике.

Ранее активиста движения Femen перед собором Святого Петра в Ватикане в полуобнаженном виде кормила ребенка грудью. Таким образом, она призвала Папу Римского открыто выступить в поддержку права женщин на кормление ребенка грудью в любом месте.

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