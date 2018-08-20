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Обрушение моста в Генуе

Прокуратура Генуи готова дать добро на снос остатков моста в Генуе

Прокуратура Генуи готова дать добро на снос остатков моста в Генуе
Фото: twitter.com/Agenzia_Ansa

Операции по поиску и спасению жертв обрушения прекращены

20.08.18 27
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Прокуратура итальянской Генуи не возражает против сноса остатков разрушенного моста, если они по-прежнему несут опасность для окружающих. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство АНСА.

Речь идет о разрушенной части моста, которая расположена над зданиями по улице Порро. Ранее, оттуда были эвакуированы жители.

17 августа прокуратура наложила запрет на использование оставшихся обломков моста. Это было сделано, чтобы "заморозить место преступления" и позволить следователям провести работу.

На данный момент, операции по поиску и спасению жертв обрушения прекращены. В понедельник также были приостановлены работы по разбору личных вещей из эвакуированных зданий. Это было сделано после того, как пожарные, работающие на месте происшествия, услышали подозрительные скрипы в одной из оставшихся опор моста.

Основными причинами обрушения моста называют его конструктивные недостатки и плохое обслуживание.

Напомним, по сообщению Генерального консульства Украины в Милане, в результате обвала моста в Генуе пострадали два украинца.

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