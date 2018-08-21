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Главная » Мир » В Москве на митинге в поддержку Сенцова задержали около 10 участников

В Москве на митинге в поддержку Сенцова задержали около 10 участников

В Москве на митинге в поддержку Сенцова задержали около 10 участников
Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Акции также проходят в Санкт-Петербурге

21.08.18 91
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В Москве полиция задержала участников акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом говорится в сообщении "Новой газеты" на странице в Twitter.

"Начались задержания. Задержаны все 7 человек, кто стоял с плакатами", – говорится в сообщении.

По информации, на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты.

Проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что всего полиция забрала 10 человек. Их везут в ОВД "Басманное" для составления протоколов.

Добавим, акции в поддержку Сенцова также проходят во вторник в Санкт-Петербурге, пишет MR7.ru.

В акции принимали участие сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова, руководитель центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов и другие общественные деятели.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

Сегодня – уже 100 день голодовки Олега Сенцова.

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