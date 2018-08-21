Власти Германии выступили за поставки газа по Южному коридору, - СМИ

Правительство Германии поддерживает строительство Южного газового коридора как альтернативу российским газопроводам.



Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя германского правительства.



По его словам, у Германии есть "большой интерес" к разработке Южного газового коридора, связывающего Азербайджан с Европой через Турцию. Он указал на то, что это была бы "важная часть усилий ЕС по диверсификации поставок газа на континент и альтернатива импорту энергоносителей из России".

"Германия хотела бы, чтобы коридор расширялся, чтобы принимать газ из других государств, таких как Туркменистан, Иран и Ирак", – добавил чиновник.



Издание отмечает, что на этой неделе Ангела Меркель посетит с визитом Азербайджан, Армению и Грузию. Газовый вопрос будет одной из главных тем переговоров.



Южный газовый коридор состоит из трех газопроводов – Южно-кавказского (Баку – Тбилиси – Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP).

Ранее Фокус писал, что 29 мая Азербайджан запустил Южный газовый коридор. В рамках этого проекта добываемый в стране газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов, общей протяженностью 3500 км.



А 12 июня в Турции запустили газопровод TANAP, который построили за три года. Стоимость проекта составила $8 млрд. Это часть Южного газового коридора длиной 1850 километров.