Волкер: Не связывал задержку военной помощи Украине с расследованиями Burisma

Сам Волкер рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер сообщил, что не связывал расследование компании Burisma с экс-вице-президентом США Джо Байденом, а задержку военной помощи – с началом расследований Украины.

Об этом Волкер сказал во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, передает Голос Америки.

Волкер рассказал, что он не обладал соответствующей информацией, когда обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани издание потенциального заявления от имени президента Зеленского.

"Никто мне этого не говорил и я никогда не сообщал об этой связи украинцам. Я был против заморозки помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы, что вызовет у них беспокойство", – сказал он.

Сам Волкер рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет решена в Вашингтоне.

Также Волкер отметил, что не связывал расследование энергетической компании Burisma и Байденов.

"Я не знал, что другие верили, что любые расследования украинской компании Burisma, которая имеет историю обвинений в коррупции, была аналогичной расследованию вице-президента Байдена. Для меня это были четко разные вещи. Это было постоянной политикой США в течение нескольких администраций призвать украинцев бороться с коррупцией. Я спокойно относился к тому, чтобы украинцы делали собственные заявления о расследовании и искореняли собственную коррупцию", – сказал экс-спецпредставитель.

Волкер отметил, что сам он никогда не призывал украинский расследовать Байденов, о чем свидетельствуют документы, включая личную переписку, которую он предоставил. О том, что президент считает расследование Burisma равнозначным расследованию Байденов, Волкер узнал только после обнародования стенограммы разговора 25 июля.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.

В своих показаниях в ходе слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа Вииндман заявил, что ему трижды предлагали занять должность министра обороны Украины.