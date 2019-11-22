В Гонконге продолжается осада здания университета

В кампусе все еще находятся около 100 человек

В пятницу, 22 ноября, осада здания Политехнического университета Гонконга все еще продолжается. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие продолжают удерживать здание университета шестой день, в то время, как медики предупреждают о гуманитарном кризисе в захваченном кампусе.

Комиссар полиции Гонконга заявил, что не было установлено крайнего срока для очистки кампуса, хотя и призвал протестующих сдаться. По предварительным подсчетам, в здании все еще находятся около 100 человек.

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Но доверие к полиции остается на рекордно низком уровне. Так, медики заявили, что правоохранители пересекли еще одну "красную линию" на этой неделе, арестовав десятки врачей, которые оказывали помощь пострадавшим во время столкновений под университетом. Врачи заявили, что такое обращение нарушает международные нормы.

Демонстранты внутри кампуса говорят, что не хотят сдаваться, боясь тюремного заключения по обвинениям в участии в беспорядках.

"Мы немного устали. Все мы чувствуем себя уставшими, но мы не сдадимся только ради того, чтобы выбраться отсюда. Вчера мы попытались найти другой выход, но потерпели неудачу", – говорит 23-летний демонстрант.

Также активисты сообщают, что сосредоточились на создании самодельного оружия, чтобы дать отпор полиции, в случае нового штурма.

Стоит подчеркнуть, что на предстоящих выходных в Гонконге будут проводиться местные выборы. Ожидается, что явка будет рекордной в сравнении с прошлыми годами.

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