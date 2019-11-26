Сотрудники университета Гонконга нашли в здании лишь одного протестующего

Поисковые группы предполагают, что на территории могут еще прятаться до нескольких десятков человек

Во вторник, 26 ноября, сотрудники Политехнического университета Гонконга обыскали захваченное здание в поисках демонстрантов, но нашли лишь одного человека. Об этом сообщает The Guardian.

Команда университетских сотрудников, медиков и соцработников провели более 6 часов в здании университета в поисках демонстрантов. В результате обыска, была найдена лишь одна женщина-демонстрант, лежащая на одном из диванов в здании. В заявлении университета сказано, что активистка "выглядела физически истощенной и эмоционально нестабильной".

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Также в сообщении говорится, что были осмотрены большинство строений университета и автостоянок, но поиски возобновятся и завтра. Предполагается, что на территории университета все еще прячутся от 10 до 20 активистов.

По данным правительства, с начала осады университет покинули 1100 человек. Так, демонстранты бежали, спускаясь с моста, переходили по туннелям к близлежащим дорогам, где их забирали водители-добровольцы. Также многие покинувшие здание были задержаны полицией.

Последние дни в городе установился относительный мир, так как в Гонконге проходили местные выборы. По результатам голосования победу одержали продемократические кандидаты.

На что государственное информагентство "Синьхуа" сообщило, что на результаты выборов повлияли "внешние силы", которые также поддерживают демонстрантов.

Как ранее сообщал Фокус: