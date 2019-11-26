Помпео не исключает, что Украина вмешивалась в американские выборы

Американский госсекретарь заявил, что у США была очень четкая политика в отношении Украины

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты должны расследовать предположения о возможном вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года. Об этом написал корреспондент CNN Ману Ражу в Twitter.

По его словам, Помпео отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с адвокатом президента США Руди Джулиани перед отзывом Мари Йованович с должности посла США в Украине.

"Мне нечего сказать в отношении расследования в Украине… У нас была очень четкая политика в отношении Украины", – сказал Помпео.

Он также не исключил, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что страна вмешивалась в американские выборы… У нас есть обязанность пытаться расследовать это", – отметил госсекретарь США.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия провела спецоперацию, чтобы переложить ответственность за свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину, написало издание The New York Times.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Луизиана, заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить на президентских выборах в 2020 году.

Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что, оказывая помощь украинскому народу, он хочет быть уверенным в ее правильном распределении.