Трамп назвал причину отмены итоговой пресс-конференция после саммита НАТО

После двухдневной конференции Трамп выглядел уставшим

Президент США Дональд Трамп, который сократил свое участие в саммите НАТО, заявил, что его итоговая пресс-конференция отменена, потому что встреча лидеров стран-членов Альянса и так была очень насыщенной.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Когда встречи сегодня закончатся, я буду на обратном пути в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию по завершении (саммита) НАТО, потому что мы и так уже провели много таких мероприятий за последние два дня. Безопасного путешествия всем!" – говорится в опубликованном сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Трамп жестоко отреагировал на кадры, где мировые лидеры якобы высмеяли его. Он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим" и сократил свое участие в саммите НАТО.

Также сообщалось, что после двухдневной конференции Трамп выглядел уставшим и не хотел проводить еще одну пресс-конференцию.

Как ранее писал Фокус:

В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры за закрытыми дверьми с президентом США Дональдом Трампом.