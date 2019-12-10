Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского тет-а-тет: Общались без переводчиков

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча была короткой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях первой встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате тет-а-тет . Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, встреча один на один была короткой, и на ней не было переводчиков.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", – сказал Песков.

Он добавил, что президенты России и Украины обсудили вопросы двусторонних отношений, прямо заявив о своих позициях.

"Это было деловое, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов… Мы надеемся, что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".