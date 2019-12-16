НАТО готовится к войне на морском дне, реагируя на новые угрозы со стороны РФ

Альянс реагирует на совершенствование российского оружия и гибридные методы ведения боевых действий

Модернизация морских возможностей сейчас стала предметом острых дискуссий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает немецкий портал RND.

Причиной стало то, что в НАТО отметили в этом году наибольшую активность российских подводных лодок с конца холодной войны. В частности, в октябре в Северной Атлантике вокруг Норвегии было обнаружено 10 субмарин РФ.

"Россия постоянно увеличивает свои операции под водой", – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

На Западе особенно обеспокоены связью между подводными лодками и ракетами, которые они могут запустить. Считается, что в последние годы Россия добилась значительных технологических улучшений в обеих областях: подводные лодки стали намного тише, а ракеты - намного быстрее. В настоящее время РФ проходит серьезная модернизация лодок класса "Борей". Ожидается, что корабли получат сверхзвуковые ракеты типа "Циркон". Пока не ясно, насколько эффективно им могут противостоять западные системы перехвата. Если вооруженные таким ракетами лодки приблизятся к берегам на западе ЕС или к восточному побережью США, то может внезапно возникнуть новая стратегическая ситуация.

Речь идет также о нарушении маршрутов снабжения НАТО, например, путем атак с применением оружия дальнего действия по таким целям, как погрузочные объекты армии США в Бремерхафене.

Еще одним сценарием, который внимательно изучают в НАТО, является атака подводных лодок на подводные кабели между США и Европой. Большая часть интернет-связи обеспечивается именно этими магистралями. Атаки такого рода могут быть частью гибридной войны, то есть смеси открытых и скрытых военных действий.

На активность РФ НАТО отреагирует, среди прочего, усилением патрулирования. Кроме того, Альянс вложит деньги в современные противосубмаринные воздушные средства.

"Война на морском дне" считается большой темой, в рамках которой западные высокотехнологичные компании ожидают новых контрактов на разработку и производство оружия", – говорится в статье.

По данным открытых источников, в настоящее время Северный флот РФ включает в себя 26 атомных подводных лодок (с различным вооружением) и восемь дизельных.

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