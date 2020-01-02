Бикини в клеточку и ледяная вода. Как проходит традиционное новогоднее купание в Шотландии (фото)

Новый год – это не только елка, оливье и подарки. В Шотландии уже более 30 лет существует традиция новогоднего купания в реке Форт. При этом обязательный атрибут – не только отсутствие страха перед ледяной водой, но и наличие интересного костюма

В Шотландии отметили начало нового года массовым купанием под мостом Forth Rail на реке Форт. Эти купания проходят с 1986 года и стали уже новой новогодней традицией. Об этом пишет Edinburgh Live.

Условия просты - нужно купить билет участника (в этом году он стоил 12 фунтов стерлингов и один фунт идет на благотворительность), надеть смешной костюм и окунуться в ледяные воды реки, празднуя Новый Год (Hogmanay).

Кстати, в этом году все билеты были раскуплены за считанные часы, что вызвало возмущение местных жителей. По их мнению, нужно было придержать их для своих, а не продавать туристам, для которых новогоднее купание - это просто развлечение, а не традиция.

Участники также соревнуются в конкурсе на лучший костюм. Обладатель лучшего получает приз в 250 фунтов стерлингов, которые жертвует любой благотворительной организации на свой выбор.

Подобные купания проходят по всей Шотландии, желающие могут искупаться буквально в любом водоеме, что есть поблизости, но особой популярностью, кроме реки Форт, также пользуется знаменитое озеро Лох-Несс, где, по легенде, живет чудовище.

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