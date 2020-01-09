США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

2020-01-09 17:34:54

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Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт заявила, что усилия Соединенных Штатов направлены на предотвращение угрозы международному миру

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится, что США готовы к переговорам с Ираном без всяких предварительных условий. Об этом сообщает BBC.

"США заявляют, что "готовы участвовать без условий в серьезных переговорах" с Ираном",  – говорится в сообщении.

Крафт в письме отметила, что США готовы вести переговоры "с целью предотвращения угрозы международному миру и безопасности или эскалации иранским режимом".

В документе также подчеркивается, что решение Вашингтона ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным в соответствии со статьей 51 Устава ООН, согласно которой государства должны "немедленно сообщать " Совету Безопасности ООН о любых мерах, принятых для реализации права на самозащиту.

Как ранее сообщал Фокус:

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