США уже ввели усиленные санкции против Ирана, – Трамп
2020-01-09 20:55:00
Президент США не уточнил о новых санкциях и сказал, что министерство финансов сделает заявление
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.
Об этом сообщает Reuters.
"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", – сказал Трамп журналистам.
Трамп не уточнил о новых санкциях и сказал, что министерство финансов сделает заявление.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
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