США уже ввели усиленные санкции против Ирана, – Трамп

2020-01-09 20:55:00

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Президент США не уточнил о новых санкциях и сказал, что министерство финансов сделает заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.

Об этом сообщает Reuters.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", – сказал Трамп журналистам.

Трамп не уточнил о новых санкциях и сказал, что министерство финансов сделает заявление.

Как ранее сообщал Фокус:

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