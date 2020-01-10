Демократы хотят, чтобы Трамп советовался с Конгрессом перед тем, как начинать войну с Ираном
2020-01-10 09:41:54
Соответствующая резолюция уже принята в Палате представителей, хотя она и не носит обязывающего характера для Трампа
Палате представителей поддержала резолюцию о процессе объявления войны, пишет AP.
Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен будет спросить разрешение у Конгресса перед тем, как начинать широкомасштабные боевые действия против Ирана.
Впрочем, резолюция не носит обязывающего характера для Трампа и не требует его подписи. Тем не менее, спикер палаты Нэнси Пелоси говорит, что документ – не просто бумага, а "заявление Конгресса США".
По ее словам, документ "защитит жизни и ценности американцев". "Администрация должна идти на деэскалацию и предотвращение дальнейшего насилия", – добавила она.
В Белом доме уже отреагировали на резолюцию, назвав ее "отвратительной" и "абсолютно ошибочной".
Сам Трамп считает, что таким образом демократы пытаются добиться от него "сливов" информации о планах по дальнейшим действиям, чтобы потом передать их "коррумпированным медиа".
Палата представителей контролируется демократами, резолюцию проголосовали 224 голосами Демпартии. Только трое республиканцев поддержали инициативу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- 9 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.