Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране

Страна назначила своего аккредитованного представителя для расследования

В пятницу, 10 января, Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) заявило, что будет участвовать в расследовании крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters.

"Иран уведомил нас о происшествии, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования нарушений правил безопасности", – сообщил представитель BEA.

"На данным момент иранская сторона никакой дополнительной помощи не запрашивала", – добавили в ведомстве.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция готова внести свой вклад в расследование авиакатастрофы, в которой погибли 176 человек.

Кроме этого, сегодня Иран подтвердил, что готов обратиться за помощью в расследовании произошедшего к России, Канаде, Франции или Украине, если будет такая необходимость.

Как ранее сообщал Фокус:

Иранские власти согласны на иностранное участие в расследовании крушения Boeing.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку, заявил, что пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.