Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране
2020-01-10 13:03:00
Страна назначила своего аккредитованного представителя для расследования
В пятницу, 10 января, Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) заявило, что будет участвовать в расследовании крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters.
"Иран уведомил нас о происшествии, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования нарушений правил безопасности", – сообщил представитель BEA.
"На данным момент иранская сторона никакой дополнительной помощи не запрашивала", – добавили в ведомстве.
Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция готова внести свой вклад в расследование авиакатастрофы, в которой погибли 176 человек.
Кроме этого, сегодня Иран подтвердил, что готов обратиться за помощью в расследовании произошедшего к России, Канаде, Франции или Украине, если будет такая необходимость.
Как ранее сообщал Фокус:
- Иранские власти согласны на иностранное участие в расследовании крушения Boeing.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку, заявил, что пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.