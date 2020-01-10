В Еврокомиссии сомневаются, что самолет МАУ сбила ракета
2020-01-10 16:48:42
В Брюсселе ждут результатов независимого расследования
В настоящее время нет серьезных доказательств того, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.
Такое мнение выразил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
По его словам, в Еврокомиссии ждут результатов независимого расследования в соответствии с международными нормами.
"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", – сказал Кеерсмакер.
Он также добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые занимаются анализом причин катастрофы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.
- После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики". Их открытие должно состояться вечером 10 января.