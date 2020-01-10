В Еврокомиссии сомневаются, что самолет МАУ сбила ракета

В Брюсселе ждут результатов независимого расследования

В настоящее время нет серьезных доказательств того, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Такое мнение выразил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в Еврокомиссии ждут результатов независимого расследования в соответствии с международными нормами.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", – сказал Кеерсмакер.

Он также добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые занимаются анализом причин катастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.