Bloomberg оценил потери Британии от Brexit

Не менее 170 миллиардов долларов

Процесс выхода Великобритании из Европейского союза уже обошелся стране в 170 миллиардов долларов.

О финансовых затратах страны сообщает Bloomberg со ссылкой на свои исследования.

"Экономическая стоимость Brexit уже достигла 130 млрд фунтов (около 170 млрд долларов), и до конца этого года она достигнет 200 млрд фунтов (около 265 млрд долларов)", – пишет издание.

Отмечается, что эксперты проанализировали отставание Британии от стран "Большой семерки" в 2016-2019 годах.

В отчете говорится, что британская экономика в настоящее время на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были сдержанные, а годовой рост вдвое сократился до 1% с 2%.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января. Закон был принят 330 голосами против 231.