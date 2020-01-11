Меркель: Надеемся добиться прогресса на следующем "Нормандском саммите"

Канцлер Германии оценила усилия по установлению режима прекращения огня на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "Нормандского формата", а также выразила надежду, что следующая нормандская встреча принесет прогресс в выполнении минских договоренностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", – сказала канцлер Германии.

Меркель отметила: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".

Путин, со своей стороны, призвал Украину начать реализацию мер по урегулированию ситуации на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

29 октября 2018 года Меркель заявила, что уйдет с поста главы "Христианско-демократического союза", но останется канцлером Германии до 2021 года.