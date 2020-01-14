Иран назвал шаги Европы по спасению ядерной сделки "пассивными"
2020-01-14 17:00:00
Тегеран не поддержал запуск Механизма урегулирования споров тремя европейскими странами
Во вторник, 14 января, Иран отверг усилия трех европейских государств по спасению ядерной сделки 2015 года, из которой ранее вышли США. Об этом сообщает Reuters.
Иранская сторона назвала запуск Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) "пассивными" действиями.
Но также Тегеран подчеркнул, что готов рассмотреть любые конструктивные усилия по сохранению соглашения.
"Иран, как и в прошлом, полностью готов поддержать любой акт дорой воли и конструктивные усилия по спасению этого важного международного соглашения", – заявил официальны представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций.
- Иран, в свою очередь, официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.
- Ранее США призвали Евросоюз разорвать ядерную сделку с Ираном.
- 3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.
- 14 января Франция, Германия и Великобритания запустили Механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Механизм был запущен после того, как Иран нарушил последнее ключевое обязательство в рамках ядерной сделки.