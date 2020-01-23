Самая богатая женщина Африки. Дочь экс-президента Анголы обвиняется в растратах и отмывании денег

Изабель душ Сантуш подозревается в коррупции на посту главы госкомпании

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш официально обвинена прокурорами Анголы в мошенничестве. Об этом сообщает ВВС.

По словам генерального прокурора Анголы Хелдера Питта Гроса, выдвинутые обвинения против Сантуш связаны со временем, когда она занимала пост главы государственной нефтяной компании Sonangol. Вместе с Сантуш также были обвинены еще несколько людей.

Генпрокурор подчеркнул, что международный орден на арест будет выпущен по всем подозреваемым в деле, которые живут за границей. На данный момент Сантуш проживает в Лондоне.

"Изабель душ Сантуш обвиняется в ненадлежащем управлении и растрате средств во время пребывания на посту в Sonangol. В первую очередь, она обвиняется в преступлениях, связанных с отмыванием денег, злоупотреблении влиянием, пагубном управлении, подделке документов, среди других экономических преступлений", – заявил генпрокурор Анголы.

Расследование 18-летней работы Сантуш на посту главы госкомпании было начато после того, как ее преемник Карлос Сатурнино предупредил власти о предполагаемых нерегулярных денежных переводах.

Согласно документам по делу, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша заработала состояние в размере 2,1 млрд долларов, благодаря коррупции и эксплуатации собственной страны.

Сама душ Сантуш отрицает все обвинения.

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