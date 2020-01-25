В Москве из гостиницы госпитализировали семь китайцев с высокой температурой

Предварительно госпитализированным поставили диагноз ОРВИ

Семь человек госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе на севере Москвы. По предварительным данным, все они граждане Китая. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура", - рассказал источник агентства.

По его словам, иностранцы приехали несколько дней назад, всего в их группе более 20 человек. Сейчас их обследуют медики. Предварительно госпитализированным поставили диагноз ОРВИ, однако окончательно его поствят после результатов анализов.

Издание Baza уточняет, что туристы приехали несколько дней назад из Сианя, города в центральной части Китая. Эпицентр вспышки коронавируса Ухань находится намного южнее.

По данным телеграм-канала Mash, иностранцы сами вызвали "скорую". Приехала одна карета, но медики увидели, что больных слишком много и вызвали подмогу. В итоге приехади 12 "скорых".

Отметим, в связи со вспышкой коронавирусе в России введены усиленные меры безопасности в ряде аэропортов. Ежедневно прибывшие из Китая пассажиры с высокой температурой проверяются на вирус. Однако пока ни один случай заболевания не подтвердился.

Как ранее сообщал Фокус:

президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.