Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в США

Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань

В американской Калифорнии подтвержден третий случай заражения коронавирусом на территории США. Об этом сообщает CNN.

"Новый случай коронавируса, третий в США, был подтвержден в Южной Калифорнии", – говорится в сообщении.

По данным издания, больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань, эпицентра вспышки нового китайского вируса.

В настоящее время больной находится на карантине в местном медицинском заведении. Также сообщается, что он чувствует он себя хорошо.

Издание пишет, что государственные и федеральные чиновники отслеживают возможные контакты инфицированного вирусом с другими людьми. Два предыдущих случая этого заболевания на территории США были зафиксированы в штатах Иллинойс и Вашингтон.

26 января США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из Уханя. В весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Также в Министерство иностранных дел Японии сообщили, что договариваются с правительством Китая об эвакуации японских граждан.

Кроме этого, с 26 января, в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.