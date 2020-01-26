Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в США

2020-01-26 16:14:58

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Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань

В американской Калифорнии подтвержден третий случай заражения коронавирусом на территории США. Об этом сообщает CNN.

"Новый случай коронавируса, третий в США, был подтвержден в Южной Калифорнии",  – говорится в сообщении.

По данным издания, больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань, эпицентра вспышки нового китайского вируса.

В настоящее время больной находится на карантине в местном медицинском заведении. Также сообщается, что он чувствует он себя хорошо.

Издание пишет, что государственные и федеральные чиновники отслеживают возможные контакты инфицированного вирусом с другими людьми. Два предыдущих случая этого заболевания на территории США были зафиксированы в штатах Иллинойс и Вашингтон.

26 января США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из Уханя. В весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Также в Министерство иностранных дел Японии сообщили, что договариваются с правительством Китая об эвакуации японских граждан.

Кроме этого, с 26 января, в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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