Запрет распространяется на лиц, которые находились на территории провинции последние 14 дней

Правительство Гонконга стало чаще закрывать границу с материковым Китаем, чтобы минимизировать риск заражения от нового коронавируса. Так, в воскресенье, 26 января, власти Гонконга запретили въезд жителям китайской провинции Хубэй, которая является центром вспышки болезни.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, запрет распространяется на тех лиц, кто находился на территории провинции последние 14 дней. Этот запрет, однако, не распространяется на граждан Гонконга.

Сообщается, что ранее группа неизвестных протестующих в Гонконге подожгла вестибюль недавно построенного здания, которое власти планировали использовать в качестве карантинного сооружения.

Люди в масках подожгли здание, предназначенное для карантина, Гонконг

Несколько человек, одетых в черное и в масках, ворвались в квартал, где располагается здание, разбили окна и бросили внутрь коктейль Молотова. Пожарным удалось потушить огонь, в результате акции пострадал только вестибюль. На место инцидента прибыли сотни полицейских, по крайней мере, один человек был арестован.

Протестующие бросили внутрь здания коктейль Молотова, Гонконг

Органы здравоохранения во второй половине дня сообщили, что 107 человек находились под карантином, и было 77 подозреваемых случаев.

По информации агентства, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в воскресенье, что способность нового коронавируса к распространению усиливается, и число инфекций может продолжить расти. На данный момент времени 56 человек в Китае погибли от этой болезни.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.