На улицах города не осталось ни людей, ни машин, а власти объявили о строительстве второй дополнительной больницы

В воскресенье, 26 января, улицы в Ухани почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками, пишет The Guardian.

"Мне кажется, что все за всеми наблюдают, чтобы убедиться, больны окружающие или нет", – рассказала гражданка Индии Ашвини, которая переехала в Ухань год назад.

По ее словам, в Ухани все еще работают некоторые супермаркеты, продавцы в них надевают на себя по несколько масок одновременно. Также в тех немногих магазинах, что все еще открыты, клиентам измеряют температуру, прежде чем разрешить им войти.

Один из иностранных жителей Ухани, который работает учителем в местной школе, снял на видео свой поход в магазин. Мужчина прошелся по абсолютно пустынным улицам 11-миллионного города.

В первый день китайского Нового года не было никаких празднований. По последним официальным данным вспышка унесла жизни 56 человек, заразились почти 2 тыс. людей. В это воскресенье мэр Ухани заявил, что ожидает еще около 1 тыс. новых зараженных в ближайшее время.

"Сейчас у меня простуда, и моя семья не позволяет мне выходить на улицу", – заявила другая жительница Ухани, назвавшая себя мисс Хуан.

Первые симптомы коронавируса, как правило, похожи на те, что возникают во время простуды или обычного гриппа. Людям часто сложно понять, чем именно они инфицированы, особенно, если учитывать, что вспышка коронавируса совпала с распространением обычного гриппа. Также ученые утверждают, что в некоторых случаях инкубационный период при коронавирусе может протекать без каких-либо симптомов, создавая еще большую путаницу для медперсонала.

Хуан и многие другие, не хотят идти из-за простуды в больницу, так как боятся заразиться новым вирусом. Больницы в городе сейчас переполнены. На этих выходных одна из больниц Ухани закрылась, сообщив пациентам: "Медицинский персонал заражен. Все приемы отменены".

В то же время в Ухани ведется строительство новой больницы на 1 тыс. коек, а в субботу, 25 января, было объявлено, что будет построена вторая больница.

Некоторые жители Ухани и других регионов Китая вызвались помочь медикам, которые не справляются с наплывом пациентов. Например, бизнесмен из Пекина Ричард Се рассказал, что помогает организовать поставки медицинских материалов из-за рубежа.

"Основные больницы сейчас укомплектованы после того, как мы привезли все необходимое. Маленькие и средние медучреждения все еще испытывают нехватку", – рассказал Ричард Се.

Работа общественного транспорта в Ухани была приостановлена, запрещен проезд и на личных автомобилях. В других регионах также ввели запрет на поездки, в том числе остановились рейсовые автобусы в восточной провинции Шаньдун, где проживает 100 млн человек. Междугородние автобусные перевозки были приостановлены в Пекине и Шанхае.

Уоррен из Далласа, который несколько месяцев прожил в Ухани рассказал, что, по его мнению, местные власти были правы, когда изолировали город.

"Единственное, что мы можем знать наверняка, чтобы остановить распространение вируса мы должны запретить передвижение людей и их контакты друг с другом", – говорит Уоррен.

Впрочем, некоторые эпидемиологи критикуют реакцию властей на вспышку заболевания, утверждая, что ограничения были введены с запозданием, что позволило людям покидать города. В долгосрочной перспективе запрет может вызвать негодование людей и подорвать к власти, в том числе к сообщениям о ситуации со вспышкой вируса.

В непростом положении оказались уязвимые группы, в том числе пожилые люди, иностранные студенты и прочие, которые не могут запастись едой из-за отсутствия транспортного сообщения.

"Решение запретить движение не принимало во внимание медперсонал, пациентов или беременных, которые нуждаются в общественном транспорте", – добавила Хуан.

США, Франция и Япония готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, но не все иностранцы хотят возвращаться домой. Так, гражданин США Уоррен не рассматривает такую возможность, так как боится привезти вирус с собой и заразить мать.

"Я не думаю, что это безопасно", – добавил американец.

Другие же отчаянно пытаются покинуть закрытый на карантин город. Среди жителей, которые не могут улететь, нарастает гнев в адрес местных властей за то, что информпция о вспышке не была обнародована раньше.

В воскресенье в Пекине официальные лица заявляли, что информации о вирусе все еще недостаточно, а также о рисках, которые он представляет. Также пока никто не знает, как долго продлится карантин в Ухани.

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