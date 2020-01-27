Военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет, – NYT

Хасан Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако те не отвечали

Военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета, хотя знали о настоящих причинах авиатрагедии уже спустя несколько минут.

Об этом пишет New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Как отмечается, глава ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на самолет МАУ. Он сообщил о ЧП коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

Кроме того, по данным СМИ, иранские топ-военные обсуждали вариант сокрытия информации до завершения изучения "черных ящиков" сбитого самолета. Этот процесс мог занять несколько месяцев и позволил бы выиграть время, чтобы подготовиться к последствиям.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако те не отвечали.

В итоге, по данным источников издания, когда Роухани узнал правду, то был в ярости. Президент потребовал, чтобы Иран срочно признал ошибку публично. Военные возражали, что последствия могут дестабилизировать ситуацию в стране. Тогда Роухани пригрозил, что подаст в отставку. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и тот прислал ответ, в котором приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".

Иранская сторона должна немедленно передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ на экспертизу в одну из стран, которая способна технологично и профессионально их расшифровать. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.