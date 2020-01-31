Долгожданный Brext: Джонсон созывает вечеринку

Гости отпразднуют выход Великобритании из ЕС с британской едой и английским вином

По случаю выхода Великобритании из Европейского Союза глава правительства Борис Джонсон решил созвать вечеринку для членов правительства и других высокопоставленных чиновников, которые поддержали Brexit.

Об этом пишет The Guardian.

"Борис Джонсон устраивает вечеринку в помещении здания правительства для министров и других чиновников в честь Brexit, на которой гости отпразднуют выход Великобритании из ЕС с британской едой и английским вином на праздничном столе", – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в правительственном здании в Лондоне, на Даунинг-стрит, 10, в 21:00 по местному времени.

На приеме будут подавать бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, жареную курицу с йоркширским пудингом.

В 22:00 должно начаться телевизионное обращение Джонсона к гражданам страны.

По информации издания премьер-министр Великобритании собирается охарактеризовать Brexit, как новую страницу в британской истории, и как "момент реального национального обновления и перемен".

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

29 января lепутаты Европарламента ратифицировали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.