Долгожданный Brext: Джонсон созывает вечеринку

2020-01-31 19:32:49

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Гости отпразднуют выход Великобритании из ЕС с британской едой и английским вином

По случаю выхода Великобритании из Европейского Союза глава правительства Борис Джонсон решил созвать вечеринку для членов правительства и других высокопоставленных чиновников, которые поддержали Brexit.

Об этом пишет The Guardian.

"Борис Джонсон устраивает вечеринку в помещении здания правительства для министров и других чиновников в честь Brexit, на которой гости отпразднуют выход Великобритании из ЕС с британской едой и английским вином на праздничном столе", – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в правительственном здании в Лондоне, на Даунинг-стрит, 10, в 21:00 по местному времени.

На приеме будут подавать бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, жареную курицу с йоркширским пудингом.

В 22:00 должно начаться телевизионное обращение Джонсона к гражданам страны.

По информации издания премьер-министр Великобритании собирается охарактеризовать Brexit, как новую страницу в британской истории, и как "момент реального национального обновления и перемен".

Как ранее сообщал Фокус:

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