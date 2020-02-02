За пределами Китая была зафиксирована первая смерть от коронавируса

Мужчина из китайской Ухани умер на Филиппинах

На Филиппинах от коронавируса умер 44-летний мужчина из китайского города Ухань. Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.

Так, умерший стал первой жертвой вируса за пределами материкового Китая.

"44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", – говорится в сообщении ВОЗ.

В своем сообщении ВОЗ уточняет, что оба заразившихся контактировали друг с другом и оба были из Ухани.

Также уточняется, что пациент умер в больнице, поступив туда с лихорадкой, кашлем и болью в горле.

На данный момент от коронавируса погибли 305 человек, включая один случай на Филиппинах. За минувшие сутки было подтверждено 2590 новых случаев заражения, всего же подхватили вирус 14568 человек по всему миру.

Как ранее сообщал Фокус: