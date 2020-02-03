Обманул Google Maps. В Берлине художник создал пробку, катая за собой тележку с 99 смартфонами

Приложение посчитало, что около 100 водителей медленно продвигались по одной и той же дороге

В Берлине немецкий художник перформанса Саймон Векерт создал виртуальные пробки в Google Maps, возя за собой тележку с 99 телефонами. Об этом сообщил автор перформанса в своем блоге.

Так, перевозя за собой тележку со смартфонами, художнику удалось сделать несколько улиц "красными" в Google Maps. Приложение посчитало, что около 100 водителей медленно продвигались по одной и той же дороге. Из-за этого, реальные водители объезжали проблемный участок с "тягучкой", поэтому Векерт шел по полупустым улицам.

По мнению художника, такие приложения, как Google Maps, в корни изменили понимание того, что такое карта, взаимодействие с ней, а также ее технологические ограничения.

"В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город", – говорит художник.

Также Векерт подчеркнул, что большое количество приложений, таких как Tinder и Airbnb, полагаются именно на эту технологию.

"Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов", – говорит Векерт.

Правда, пользователи соцсетей засомневались в правдоподобности эксперимента и стали спорить об алгоритмах Google.

"Чушь. Чтобы это сработало, телефоны должны иметь доступ к GPS, а те, что лежат на дне (тележки), его не имеют. Кроме того, Google скорее всего способен распознавать "99 телефонов в одном месте". Они ведь как-то фильтруют пешеходное движение", – написал один из пользователей.

Также в соцестях решили, что трюк от Векерта можно использовать для сюжета фильма об ограблении. Некоторые обратили внимание на нереалистичность экранов смартфонов, будто бы на них приклеены распечатки с Google Maps.

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