Китай заявил, что США создают панику вокруг вспышки коронавируса

В китайском МИД подчеркнули, что США не оказали никакой помощи в борьбе со вспышкой

В понедельник, 3 февраля, Министерство иностранных дел Китая обвинило США в создании и распространении паники вокруг вспышки коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

По словам представительницы ведомства Хуа Чуньин, в ситуации с коронавирусом США подали "очень плохой пример". Чуньин подчеркнула, что администрация Дональда Трампа лишь распространяет страх и не оказывает никакой помощи, которая так необходима Китаю.

В ведомстве также отметили, что для стран по всему миру неразумно пытаться помешать людям пересекать границы. Среди всех прочих стран особенной критике подверглись США.

"Правительство США не оказало нам никакой существенной помощи. То, что они сделали могло лишь создать и распространить страх, который является очень плохим примером", – подчеркнула Хуа Чуньин.

Стоит подчеркнуть, что США были первой страной, которая решила эвакуировать своих граждан, включая сотрудников диппредставительств из Китая. Также Америка первой ввела запрет на поездки китайских путешественников.

Белый дом пока никак не прокомментировал заявления китайской стороны.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране было подтверждено 17 205 случаев заболевания коронавирусом в стране и 361 смертельный случай.

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