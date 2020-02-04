Коронавирус: первый случай заражения зафиксирован в Бельгии

Сейчас у зараженного человека отсутствуют какие-либо симптомы заболевания

Первый случай заражения опасным коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

Об этом сообщает De Tijd со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

По словам министра здравоохранения Мэгги Де Блок, коронавирус обнаружен у одного из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с китайского Уханя.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных негативные", – сказал он.

Также утверждается, что в настоящее время у зараженного человека отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Как уточняет бельгийское издание The Brussels Times, инфицированный человек был переведен в Брюссельскую специализированную больницу Saint-Pierre, которая определена центром помощи на случай распространения болезни среди бельгийцев. Личность пациента не раскрывается.

Как ранее сообщал Фокус: