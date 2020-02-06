В Шотландии министр подал в отставку из-за переписки с 16-летним подростком
2020-02-06 13:20:00
Дерек Маккай приглашал подростка на ужин и говорил, что он "симпатичный"
В Шотландии министр финансов Дерек Маккай подал в отставку после того, как была опубликована его переписка с 16-летним подростком. Об этом сообщает The Guardian.
В СМИ были опубликованы сотни сообщений, которые 42-летний министр отправлял подростку, в том числе называя его "симпатичным", обсуждая новую прическу молодого человека. Также Маккай пригласил парня на ужин и предложил вместе сходить на парламентское мероприятие.
Маккай является членом Шотландской национальной партии и одним из самых видных ее деятелей. Его кандидатура рассматривалась на место лидера партии.
"Я несу полную ответственность за свои действия. Мое поведение было глупым и мне очень жаль. Я безоговорочно прошу прощения перед молодым человеком и его семьей. Я уже говорил с первым министром и немедленно подал в отставку. Служение в правительстве было огромной привилегией, и я сожалею, что подвел коллег и сторонников", – заявил Маккай.
Министр развелся с женой в 2013 году после того, как сообщил, что он гей. У Маккай есть двое сыновей. С подростком чиновник подружился в Facebook и Instagram, куда и отправлял сообщения.
По данным СМИ, мать подростка была в ярости, когда узнала о случившемся.
"Я беспокоюсь о том, что могло произойти, если бы мой сын ответил на сообщения, так как того хотел Маккай", – говорит мать.
В четверг, 6 февраля, министр должен был представит проект бюджета на 2020-21 годы. Теперь документ будет представлен заместителем министра.
Как ранее сообщал Фокус:
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