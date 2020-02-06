Посол Китая назвал реакцию мира на коронавирус панической и чрезмерной
2020-02-06 15:30:00
Лю Сяомин существенно преуменьшил масштабы эпидемии, сравнив ее со вспышкой гриппа
Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной. Об этом сообщает CNN.
Во время своего выступления в Лондоне, посол Лю Сяомин призвал всех к "разумному ответу" и обвинил людей в "дискриминации" в отношении китайского народа.
Он также высоко оценил реакцию Китая на эпидемию, которая по словам посла, выходит за рамки правил Всемирной организации здравоохранения. Посол призвал уважать Китай и его реакцию на вспышку вируса.
Также Сяомин существенно преуменьшил масштабы эпидемии, сравнив ее с недавней вспышкой гриппа в США. Посол добавил, что Китай "полностью уверен" в своей победе над вирусом, а его негативное воздействие на экономику страны – "временным".
Стоит подчеркнуть, что в четверг, 6 февраля, Китай объявил о снижении вдвое дополнительных пошлин на импорт из США на сумму 75 млрд долларов. Снижение затронуло товары из США, на которые Китай ввел пошлины в сентябре 2019 года. Уже на следующей неделе Китай дополнительно снизит 10-процентную пошлину на некоторые товары до 5%.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.