Коронавирус: общее количество жертв в Китае достигло 909
2020-02-10 07:15:12
Врачам удалось вылечить 3283 пациента
По состоянию на 9 февраля число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 909. Общее число заразившихся – 40, 235 человек, включая 36 случаев заражения в Гонконге, 10 – в Макао, 18 – в Тайване.
Об этом сообщает CGTN.
Врачам удалось вылечить 3283 пациента. Еще у 23 тысяч 589 человек есть подозрения на заражение.
Всего в больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 000 человек, состояние 6 500 больных оценивается как тяжелое.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
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