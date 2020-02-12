Антимонопольный орган США обязал пять IT-гигантов отчитаться о допороговых покупках стартапов

FTC рассматривает поглощения стартапов как тип поведения, который может существенно навредить конкуренции

Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала, чтобы IT-компании Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft отчитаться о приобретениях технологических стартапов за последние 10 лет. Компании и раньше отчитывались о подобных сделках, если они не превышали порог в $94 млн. Теперь же антимонопольный регулятор потребовал отчета о всех сделках, сообщила WSJ.

По данным FTC, такая отчетность необходима для анализа возможных нарушений конкуренции в технологическом секторе. Комиссию интересуют также риски, связанные с передачей персональных данных при таких сделках, и обеспечение занятости сотрудников приобретаемых компаний.

FTC намерена получить информацию и документы об условиях, объеме, структуре и цели сделок, информацию о корпоративных стратегиях приобретения, соглашениях о голосовании и назначении совета директоров, соглашениях о найме ключевого персонала из других компаний и соглашениях о прекращении трудовой деятельности, чтобы не конкурировать. Ей также нужны сведения о разработке продуктов после приобретения и ценообразовании, включая вопрос о том, были ли приобретенные активы интегрированы и как обрабатывались полученные данные.

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"Это позволит комиссии более внимательно изучить сделки в этом важном секторе выяснить, получают ли власти информацию о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции, – говорится в заявлении FTC. При этом подчеркивается, что затребованные отчеты не связаны с расследованиями нарушений антимонопольных законов, а предназначены для исследований. Однако FTC рассматривает поглощения стартапов как тип поведения, который может существенно навредить конкуренции.

FTC и минюст США уже давно изучают возможные антимонопольные проблемы, связанные с рядом крупных технологических компаний. В начале 2019 года регулятор создал новую целевую группу для изучения потенциальных нарушений антимонопольного законодательства в технологической отрасли.

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