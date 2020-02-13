РФ созывает заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений

Будут анализировать выполнение соглашений

Совет Безопасности ООН во вторник, 18 февраля, обсудит выполнение Минских соглашений по просьбе РФ.

Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Он сказал, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений.

"В связи с отмечаемой пятой годовщиной Минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", − сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

12 февраля российская сторона вновь заявила о невозможности пересмотра Минских соглашений.